The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.12.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.12.2021ISIN NameDE000HBE1M04 COBA OMH E81987CH0142981940 GIVAUDAN SA 11-21XS0702140756 SKYSEA INTL C.M. 11/21XS0616669155 EIB EUR.INV.BK 11/21 MTNDE000LB1M0S6 LBBW STUFENZINS 17/21FI4000331004 OUTOKUMPU OYJ 18-24DE000NLB8580 NORDLB 2 PH.BD. 71/16XS1523140942 SHINHAN BK 16/26 FLR MTNXS1895495478 UGI INTL 18/25 REGSXS0277265269 KOREA 06/21XS1932958603 KRED.F.WIED.19/21 MTN LSNL0012328801 DP EURASIA N.V. EO 0,12XS1555315925 EXPORT DEV.CANADA17/21MTNXS1525358054 CNRC CAPITAL 16/21US345370CV02 FORD MOTOR 20/23XS1548943064 WORLD BK 17/21 MTNXS2268673337 KAISA GR.HLD 20/21DE000A3MQB30 VONOVIA SE BZR