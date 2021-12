The following instruments on XETRA do have their first trading 02.12.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 02.12.2021Aktien1 PLCRTCH00017 Creotech Instruments S.A.2 SG1EE1000009 Hong Lai Huat Group Ltd.3 GB00BF4HYV08 Georgia Capital PLC4 SE0017082548 Solid Försäkring AB5 CA36168L1058 GCM Mining Corp.6 CA22289X2023 Cover Technologies Inc.7 CA42371G2062 Hemp for Health Inc.Anleihen1 IT0005090995 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.2 IT0005139958 Intesa Sanpaolo S.p.A.3 HU0000404991 Ungarn, Republik4 HU0000404934 Ungarn, Republik5 HU0000404892 Ungarn, Republik6 HU0000404744 Ungarn, Republik7 HU0000404611 Ungarn, Republik8 DE000LB2V858 Landesbank Baden-Württemberg9 DE000HLB2862 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale10 DE000HLB2854 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 DE000HLB2813 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale