München, 02. Dezember 2021 TTL verstärkt das Investment-Team Thomas H. Pohlmann tritt in die Geschäftsführung der TTL Investments in Germany GmbH ein

Ausbau des Zugangs zu institutionellen Investoren

Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ("TTL", "TTL AG") (ISIN DE0007501009) verstärkt ihr Investment-Team, mit Thomas H. Pohlmann. Er startete zum 1. Dezember 2021 als neues Mitglied der Geschäftsführung der TTL Investments in Germany GmbH, einer Tochtergesellschaft der TTL. In seiner neuen Funktion soll Pohlmann insbesondere den Zugang zu institutionellen Investoren ausbauen und ist neben Theo Reichert und Thomas Grimm das dritte Mitglied der Geschäftsführung der TTL Investments in Germany. Als ausgewiesener Experte für den institutionellen Vertrieb regulierter Investmentprodukte war Pohlmann zuletzt als Head of Institutional Sales & Investor Relations bei BNP Paribas Real Estate Investment Management tätig. Zuvor begleitete er Positionen bei der Real I.S. AG, The Royal Bank of Scotland und Blackrock. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit lag insbesondere auf der Betreuung institutioneller Investoren wie Versicherungen, Versorgungswerke, Family Offices und Pensionskassen sowie Eigenanlagen von Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Pohlmann verstärkt außerdem zum 1. Dezember 2021 die Geschäftsführung der Montano Real Estate GmbH, an der die TTL AG mit 50 % beteiligt ist. Er wird bei dem Real Estate Investment- und Management-Unternehmen im Gewerbeimmobilienmarkt den Bereich Fondsplatzierung und Eigenkapitaleinwerbung verantworten. "Mit Herrn Pohlmann holt die TTL-Gruppe einen Experten für das institutionelle Geschäft an Bord. Durch seine langjährige Erfahrung und seinem weitreichendem Netzwerk wird er der TTL den Zugang zu weiteren institutionellen Investoren erschließen. Gleichzeitig ist er eine hervorragende Verstärkung des Managements Teams unserer Beteiligung Montano Real Estate und kann gemeinsam mit den Geschäftsführern Ramin Rabeian und Sebastian Schöberl Synergien zwischen beiden Gesellschaften heben", erläutert Theo Reichert, CEO der TTL AG. Über TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (ISIN DE0007501009/Börsenkürzel TTO) ist eine auf den deutschen Gewerbeimmobilienmarkt spezialisierte börsennotierte Beteiligungsgesellschaft. Ziel ist es, als Beteiligungsholding profitable Investments einzugehen, diese zu begleiten und weiterzuentwickeln, um an ihrer Wertsteigerung zu partizipieren und die Ertragskraft der TTL AG im Interesse der Aktionäre nachhaltig zu steigern. TTL investiert sowohl in privat gehaltene als auch in börsennotierte dividendenstarke Immobiliengesellschaften. Zudem beteiligt sich TTL auch über Plattformen an Immobilienprojekten und Immobilien, wobei für diese Investments von der TTL-Gruppe neben Eigenkapital auch Mezzanine-Finanzierungen zur Verfügung gestellt werden. Das in München ansässige Unternehmen ist über die TTL Real Estate GmbH an gelisteten dividendenstarken Immobiliengesellschaften, vor allem der DIC Asset AG, investiert. Gleichzeitig engagiert sich die Gesellschaft an Immobilienprojektentwicklungen, Value-Add-Bestandsimmobilien und -portfolios und plant perspektivisch auch in weitere Immobilienportfolios zu investieren. Seit Ende 2020 hält die TTL AG eine Beteiligung an der ebenfalls in München ansässigen Montano Real Estate GmbH. Ansprechpartner TTL für Investoren und Presse Annette Kohler-Kruse

Instinctif Partners

Tel. +49 89 3090 5189-23

ir@ttl-ag.de

presse@ttl-ag.de

