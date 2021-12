Am deutschen Aktienmarkt dürfte sich der volatile Handel der vergangenen Tage auch am Donnerstag fortsetzen. Dem DAX droht nach seiner deutlichen Vortageserholung am Donnerstag wieder ein Dämpfer. Als Reaktion auf die im Späthandel abgerutschten US-Börsen signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex am Donnerstagmorgen zeitweise ein Minus von 0,7 Prozent auf 15.358 Punkte. Er ...

