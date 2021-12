Einen Auftrag nach dem anderen kann der Turbinenbauer Nordex derzeit vermelden. Am Donnerstag kommt die nächste Erfolgsmeldung aus Schottland. Für neue Impulse sorgt dies im schwachen Marktumfeld aber nicht. Die Aktie wartet weiter darauf, nachhaltig aus der Konsolidierung nach oben auszubrechen.12 Turbinen des Typs N133 liefert Nordex nach Schottland an den Octopus Renewables Infrastructure Trust. Insgesamt beträgt das Volumen des Windparks, der Ende 2022 in Betrieb gehen soll, damit 50 Megawatt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...