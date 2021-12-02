DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
YOUR FAMILY ENTER.AG NA RTV DE000A161N14 02.12.2021 09:25 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
YOUR FAMILY ENTER.AG NA RTV DE000A161N14 02.12.2021 09:25 CET
YOUR FAMILY ENTERTAINMENT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de