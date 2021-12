Ist es Zeit, den Dip bei Realty Income (WKN: 899744) zu kaufen? Wenn wir den Aktienkurs in den Vordergrund rücken, so erkennen wir: So richtig tief ist es jedenfalls noch nicht runtergegangen. Derzeit notieren die Anteilsscheine auf einem Aktienkursniveau von 59,86 Euro. Immerhin: Die Marke von 60 Euro ist bereits gefallen. Es könnte allerdings einige qualitative Merkmale von Realty Income geben, die überaus interessant sind. Vielleicht auch gerade jetzt. Riskieren wir daher heute einen Foolishen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...