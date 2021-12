Nach Facebook benennt sich nun auch Square um. Künftig heißt das Unternehmen Block. Die Aktie des US-Bezahldienstes schloss den gestrigen Handelstag an der New York Stock Exchange (NYSE) deutlich im Minus ab.

Der US-Bezahldienst Square heißt künftig Block - angelehnt an Blockchain-Technologie. Bereits am 10. Dezember soll der Namenswechsel offiziell vollzogen werden. Das Tickersymbol bleibt unverändert SQ. Dies teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Square ist mit Kartenlesegeräten für Smartphones und Tablets, mit denen auch kleinere Einzelhändler Kreditkartenzahlungen annehmen können, groß geworden. 2020 lag der Umsatz von Square bei fast 9,5 Milliarden US-Dollar.

Jack Dorsey hatte Square vor rund einem Jahrzehnt gegründet. Lange war Dorsey CEO von Square und Twitter gewesen. Zu Wochenanfang war Dorsey jedoch als Twitter-CEO zurückgetreten, um sich voll auf seine Bezahlfirma konzentrieren zu können.

Dorsey gilt als bekennender Bitcoin-Befürworter. Beim Ausbau des Square-Geschäfts hatte Dorsey zuletzt auch stärker auf Kryptowährungen wie den Bitcoin gesetzt. Der Namenswechsel zu Block untermauert den stärkeren Fokus auf Digitalwährungen.

Die Square-Aktie kann von der Namensänderung nicht profitieren. Sie schloss den gestrigen Handelstag an der New York Stock Exchange (NYSE) mehr als 6,5 Prozent im Minus ab.

Es ist die zweite Namensänderung eines großen US-Technologiekonzerns innerhalb weniger Wochen: Facebook hatte kürzlich seinen Namen zu Meta geändert.

Autor: Ferdinand Hammer, wallsteet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US8522341036