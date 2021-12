Mit seinem Rücktritt als CEO von Twitter hat Jack Dorsey zu Wochenbeginn bereits für einen Paukenschlag gesorgt, am Mittwochabend dann der nächste Hammer: Sein Fintech-Unternehmen Square heißt künftig Block. Und das ist nicht die einzige Neuerung.Die Änderung des Firmennamens hin zu Block solle dem Wachstum des Unternehmens Rechnung tragen, heißt es in einer Mitteilung. Der Name Square sei inzwischen ein Synonym für das Händlergeschäft und soll als Marke innerhalb des Konzern fortgeführt werden.Gleiches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...