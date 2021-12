Salesforce ist die weltweit führende CRM-Plattform (Customer Relationship Management). Für die Cloud-basierten CRM-Anwendungen für Vertrieb, Service, Marketing und mehr müssen keine teuren IT-Experten beschäftigt werden. Die Zahlen für das Q3 2022, welches am 31. Oktober 2021 schließt, waren für die Aktionäre nicht herausragend genug. Die am 30. November nachbörslich präsentierten Zahlen sorgten am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...