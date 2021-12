Der Beteiligungsgesellschaft Blue Cap sind jüngst zwei lukrative Verkäufe geglückt: Mitte November wurde die 100-Prozent Beteiligung an der Carl Schaefer Gold- und Silberscheideanstalt veräußert. Der Verkaufspreis liegt im unteren einstelligen Millionenbereich. Nun verkaufte Blue Cap auch noch ein ehemaliges Gebäude und Betriebsgelände in Geretsried an einen privaten Investor. Die Aktie bewegt sich gerade aufwärts. Kann der Widerstand bei 33,20 Euro überwunden werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...