DJ PTA-Adhoc: Biofrontera AG: Biofrontera AG veröffentlicht den Zeitpunkt des Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leverkusen (pta011/02.12.2021/08:50) - Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113) (die "Gesellschaft") hat am 10.11.2021 mitgeteilt, dass Herr Prof. Dr. Lübbert sein Amt als Vorstand zu Ende Mai 2022 niedergelegt hat und das ein einvernehmliches Ausscheiden vor Ende Mai 2022 angestrebt ist.

Der Aufsichtsrat und Herr Prof. Dr. Lübbert sind heute übereingekommen, dass Herr Prof. Dr. Lübbert nunmehr zum 13.12.2021 aus dem Vorstand der Biofrontera AG und aus der Geschäftsführung der deutschen Tochtergesellschaften ausscheidet. Er wird aber weiterhin als Executive Chairman der Biofrontera Inc. tätig sein.

Der Aufsichtsrat beschäftigt sich derzeit mit der zukünftigen Besetzung des Vorstands der Biofrontera AG.

December 02, 2021