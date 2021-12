Unterföhring (ots) -2. Dezember 2021.Herausragender Start in den Dezember: Hervorragende 19,2 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen sehen "Joko & Klaas LIVE": "Wir müssen über Corona reden" mit Luisa, Dr. Daniel Daniel Zickler und Olaf Scholz am Mittwochabend."TV total" sehen im Anschluss auf ProSieben großartige 18 Prozent.Im Anschluss an "TV total" holt ZOL 7,8 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.)."Uncovered" überzeugt danach mit 7,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe."TV total" und ZOL mittwochs, ab 20:15 Uhr, wöchentlich auf ProSiebenBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 01.12.2021 (vorläufig gewichtet: 02.12.2021)Pressekontakt:Nathalie GalinaCommunications & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5088461