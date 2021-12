FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Stifel hat die Bewertung der Papiere von S&T bei einem Kursziel von 30 Euro mit "Buy" aufgenommen. Das Unternehmen habe eine neue Umbauphase eingeleitet mit einem klaren Fokus auf dem Internet-der-Dinge (IoT) am Ende des Weges, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allein dieses Geschäft rechtfertige den momentanen Marktwert, ohne Berücksichtigung des wohl vor der Abspaltung stehenden IT-Dienstleistungs-Bereichs./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2021 / 15:37 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2021 / 15:37 / EST

AT0000A0E9W5