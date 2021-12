Während die Unsicherheit über die Omikron Corona-Variante dafür sorgte, dass DAX und Co auf Talfahrt gingen, verzeichneten die Lockdown-Profiteure wie Zalando deutliche Kursgewinne. Nach ersten beruhigenden Worten des BioNTech-CEO Ugur Sahin über die Wirksamkeit der Vakzine ebbte dieser Effekt jedoch ab und es setzten Gewinnmitnahmen ein. So geht es nun weiter.Nach einer heftigen Korrektur im September hat sich die Zalando-Aktie an dem markanten Verlaufstief von letztem November bei 73,82 Euro fangen ...

