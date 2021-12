4 Sterne - in einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die Anleihe 2021/26 der IuteCredit Finance S.á.r.l. (WKN A3KT6M) als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen.

Das Geschäftsmodell überzeugt die Analysten durch eine risikoaverse und solide betriebswirtschaftliche Strategie. Die zunehmende Digitalisierung der Finanzdienstleistungs-Branche werde von IuteCredit als Chance gesehen und durch die Corona-Pandemie noch verstärkt, so die KFM-Analysten in ihrem Fazit. Zudem betreibe die Gruppe mit der bisherigen Ausrichtung ein rentables und zukunftsfähiges Geschäftsmodell. In Verbindung mit der hohen Anleihen-Rendite (Zinskupon von 11% p.a.) sei der Bond laut Analysten daher "attraktiv".

INFO: Das Geschäftsmodell der IuteCredit Europe Group sind unbesicherte Konsumentenkredite und Kfz-besicherte Kredite, die sie bislang über ihre 100%igen Tochtergesellschaften in den Ländern Moldawien, Albanien, Nord-Mazedonien, ...

