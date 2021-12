DJ EDAG Engineering Group AG: Silber-Medaille beim EcoVadis Nachhaltigkeitsranking

DGAP-Media / 2021-12-02 / 09:07

Die EDAG Group zählt zu den besten 25 Prozent der von EcoVadis bewerteten Unternehmen

Nachhaltigkeit ist für den Entwicklungsdienstleister EDAG ein zentraler Anspruch seines wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Handelns. Aus dieser Motivation heraus unterzieht sich die EDAG Group bereits seit 2019 einer jährlichen Zertifizierung durch das renommierte Institut EcoVadis. Das internationale Unternehmen bietet führende Lösungen für die Überwachung der Nachhaltigkeit in weltweiten Lieferketten an und hat im vergangenen Jahr über 75.000 nationale und internationale Unternehmen untersucht und bewertet.

In diesem Jahr wurde die EDAG Group auf Grund einer erneuten Verbesserung der Leistung mit der silbernen EcoVadis-Medaille ausgezeichnet. Mit diesem Ergebnis zählt das Unternehmen zu den besten 25 Prozent der von EcoVadis bewerteten Unternehmen.

"Wir freuen uns, dass unser Engagement für nachhaltige Lösungen in unserem Unternehmen mit der Silbermedaille sichtbar honoriert wurde", betont Cosimo De Carlo, CEO der EDAG Group. "In den vergangenen Jahren haben wir zahlreiche Initiativen gestartet, die sich auf alle Aspekte der Nachhaltigkeit beziehen. Diese Auszeichnung ist daher Ansporn und Anspruch zugleich, das Thema Nachhaltigkeit innerhalb des Unternehmens und unserer Entwicklungsprojekte für moderne Mobilitätskonzepte weiter zu forcieren. Denn ich bin überzeugt, dass Nachhaltigkeit nicht nur Wettbewerbsvorteile generiert, sondern gleichzeitig die Voraussetzung für die Existenzsicherung und die wirtschaftliche Entwicklung der Mobilitätsindustrie ist". Weitere Informatioen zu den Zertifizierungen der EDAG Gruppe sind verfügbar unter: https://www.edag.com/de/edag-group/das-unternehmen/zertifikate Kontakt: Sebastian Lehmann Head of Investor Relations EDAG Engineering Group AG Schlossgasse 2 9320 Arbon Switzerland Tel.: +41 (0)71 544 33 - 11 Fax: +41 (0)71 544 33 - 10 ir@edag-group.ag ir.edag.com Contact Germany: EDAG Engineering GmbH Kreuzberger Ring 40 65205 Wiesbaden Tel.: +49-611-7375-168 Mobile: +49-175-8020226 Email: Sebastian.Lehmann@edag.com www.edag.com Ende der Pressemitteilung

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emittent/Herausgeber: EDAG Engineering Group AG Schlagwort(e): Unternehmen

2021-12-02 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: EDAG Engineering Group AG Schlossgasse 2 9320 Arbon Schweiz Telefon: +41 71 54433-0 E-Mail: ir@edag-group.ag Internet: www.edag.com ISIN: CH0303692047 WKN: A143NB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 1253597 Ende der Mitteilung DGAP-Media =------------

1253597 2021-12-02

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1253597&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2021 03:07 ET (08:07 GMT)