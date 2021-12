Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal S&T. Die Analysten von Stifel haben sich zu Wort gemeldet und die Aktie neu in ihre Bewertung aufgenommen. Charttechnisch peilt der Kurs mit der 200-Tage-Linie eine wichtige Marke an. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.