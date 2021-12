von Florian Hielscher, €uro am SonntagErst vor Kurzem war die Aktie nach schwachen Quartalszahlen und der Kürzung der Prognose stark eingebrochen. Der Entwickler von Programmen zur Fernwartung von Computern will die freien Mittelzuflüsse aus dem Geschäft in der Kasse behalten und nicht, wie von einigen Anlegern erwartet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...