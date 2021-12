Anhänger der Charttechnik werden im laufenden Jahr vermutlich noch keinen Grund gefunden haben, sich näher mit der Aktie von USU Software zu beschäftigen. Schließlich kommt der Anteilschein 2021 bislang nicht wirklich vom Fleck. Tendenziell bewegt er sich dabei sogar leicht südwärts. Das wiederum ist aus fundamentaler Sicht insofern überraschend, weil der Anbieter für Softwarelösungen für ... The post USU Software: "Deutlich höhere Margen durch das SaaS-Geschäft" appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...