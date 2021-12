Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Volatilität am Markt für Staatsanleihen ist weiterhin hoch, so die Analysten der Helaba.Gestern sei es mit den Renditen zunächst wieder bergauf gegangen, was mit einer Beruhigung an den Finanzmärkten und einer US-Notenbank zu begründen sei, die beabsichtige, die Geldpolitik weniger expansiv auszurichten. Die Renditestrukturkurven seien auf beiden Seiten des Atlantiks deutlich flacher als noch zu Wochenbeginn und der US-Renditevorteil werde im kurzen Laufzeitbereich wieder größer. ...

