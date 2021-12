Für den im August 2021 gestarteten ersten Förderaufruf zu Nutzfahrzeugen mit alternativen Antrieben sind Anträge in Höhe von rund 300 Millionen Euro eingegangen. Wie die bundeseigene NOW GmbH mitteilt, soll im ersten Quartal 2022 der zweite Förderaufruf folgen. Als Bilanz zum ersten Aufruf, der von Mitte August bis Ende September 2021 lief, veröffentlicht die NOW GmbH folgende Details: 445 Anträge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...