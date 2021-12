DJ PTA-News: NWN Nebenwerte Nachrichten AG: Freenet AG - Nachhaltig und kundenorientiert

Frankfurt am Main (pta015/02.12.2021/10:00) - 02.12.2021 - Nicht nur Dividendenjäger kämen auf ihre Kosten, hatten wir im NJ 4/21 anerkennend resümiert, und im Rückblick auf das turbulente Jahr 2020 den taktisch nachgerade genialen Umgang mit der Sunrise-Beteiligung gelobt. Hier hatten die Verantwortlichen der Freenet AG hoch gepokert - und letztlich für ihre Aktionäre den höchsten Gegenwert erzielt.

Wegen des Wegfalls der noch 2020 von Sunrise vereinnahmten Dividende haben wir die Vergleichszahlen angepasst. Das EBITDA hat nach 9M 2021 bei dieser Betrachtungsweise mit Euro 339.9 (329.2) Mio. zugenommen. Infolge der auf Euro 151.4 (118.8) Mio. angestiegenen Abschreibungen und Wertberichtigungen ist allerdings das EBIT auf Euro 188.5 (210.4) Mio. geschrumpft. Das Periodenergebnis von Euro 144 (169.4) Mio. entsprach Euro 1.24 (1.35) je Aktie. Der erzielte Free Cashflow von Euro 172.9 (182.4) Mio. lässt erwarten, dass auch für 2021 eine attraktive Dividende gezahlt werden kann. Nach HV-Beschluss vom 18.06.2021 ist aus dem Bilanzgewinn von Euro 957 Mio. eine Dividendensumme von Euro 204 Mio. ausgekehrt worden: Je Aktie Euro 1.50 zuzüglich eines Bonus von Euro 0.15, da die Aktionäre mit Blick auf die Pandemie 2020 ausnahmsweise leer ausgegangen waren. Mit Euro 753 Mio. wurde ein erklecklicher Teil des Bilanzgewinns auf neue Rechnung vorgetragen. Das eröffnet weiteres Dividendenpotenzial.

Solange mit Zinsen gegeizt wird, erfreuen sich dividendenstarke Aktien besonderer Wertschätzung. Die Freenet AG hat ihre Aktionäre über einen langen Zeitraum mit überdurchschnittlichen Renditen erfreut. Auch für 2021 und erst recht für die Folgejahre scheint sich dieses Szenario zu erfüllen. Das erklärt, warum 12 von 16 Analysten die Aktie zum Kauf empfehlen. Es erklärt aber nicht, warum die durchschnittlichen Kursziele so niedrig ausfallen. Wir sehen ganz erhebliches Potenzial und die Aktie erst bei Euro 34 fair bewertet, denn nachhaltige Produkte und eine stärkere Kundenorientierung werten das bisherige Brot-und-Butter-Geschäft deutlich auf.

* * * Der ausführliche Bericht über die Freenet AG mit dem Vorstandsinterview wird in der Dezember-Ausgabe des Nebenwerte-Journal veröffentlicht: www.nebenwerte-journal.de. Der Abdruck ist unter Angabe der Quelle frei. Die Zahlen in Klammern geben die jeweiligen Vergleichswerte des Vorjahreszeitraums an.

Über das Nebenwerte-Journal Das Nebenwerte-Journal richtet sich an eigenständig agierende Anleger. Jeder Artikel enthält zum Schluss ein Fazit mit einer Einschätzung, die positiv, negativ oder neutral ausfällt. Das Fazit gleicht einer grundlegenden Bewertung. Das Nebenwerte-Journal verzichtet bewusst auf die typischen Charakteristika eines Tipp-Dienstes, wie zum Beispiel konkrete Kauf- oder Verkaufsempfehlungen unter Angabe von Kurszielen. Kurzfristige Tradinggeschäfte auf der Grundlage von markttechnischen Faktoren werden deswegen nicht berücksichtigt, wobei charttechnische Faktoren bei der Beurteilung der Chance einer Aktie eine Rolle spielen können.

