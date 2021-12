Die Allianz Aktie (WKN: 840400) fällt schon seit Langem mit einer günstigen Bewertung - gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) - auf. So liegt das erwartete KGV bei gerade einmal etwas über 9, die Dividendenrendite liegt mit 5 % im High-Yield Bereich (Stand: 1.12.21, Reuters). Ob die Aktie damit billig ist oder ob Investoren erhöhte Risiken erkennen, das schauen wir uns mal genauer an. Die letzten Quartalszahlen der Allianz Zunächst einmal wagen wir einen Blick auf die letzten veröffentlichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...