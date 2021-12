News von Trading-Treff.de USDJPY zeigt weiterhin sehr wenig von seiner einstigen Stärke. Der Abverkauf geht weiter und tiefere Ziele rücken in greifbare Nähe. Doch auch wenn der Chart für die Bullen wenig Hoffnung offenbart, ist ein die Gelegenheit für einen Erholungsversuch definitiv da. Wo die Longchancen liegen und was die Downside offenbart, erfahren Sie in der Donnerstagsausgabe von Tickmill's täglichen Tradingideen. Der Tageschart zeit Abwärtspotential ...

