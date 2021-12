Die Baloise Holding AG wird von MSCI mit höherem Nachhaltigkeitsrating ausgezeichnet: So hat MSCI das ESG-Rating von Baloise von BBB auf A erhöht. Die Fortschritte des Schweizer Versicherungskonzerns in Sachen Nachhaltigkeit werden damit immer stärker auch extern wahrgenommen und gewürdigt. Mit dem Rating-Upgrade zählt Baloise in puncto Nachhaltigkeit zu den 37% der weltweit besten Unternehmen ihrer ...

