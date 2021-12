Düsseldorf (ots) -Beim Leasen erleben Hybrid-Fahrzeuge derzeit einen regelrechten Boom: Fast jedes vierte auf LeasingMarkt.de geleaste Auto ist mit einem entsprechenden Antrieb ausgestattet, wie eine aktuelle Auswertung des größten Online-Automarkts für Leasing-Angebote zeigt. Damit wurden rund 50 Prozent mehr Hybride geleast als im Vergleichszeitraum vor einem Jahr. Die beliebtesten Hybridfahrzeuge sind der Cupra Formentor, der Skoda Octavia und der Cupra Leon. Grund für den Hype um die Hybride dürfte nicht zuletzt die im Rahmen der Corona-Krise beschlossene Innovationsprämie sein, von der auch Leasingnehmer profitieren.Auf knapp 24 Prozent beläuft sich der Anteil der Hybride an den geleasten Fahrzeugen auf LeasingMarkt.de in diesem Jahr. Im gleichen Zeitraum 2020 lag der Anteil noch bei 14 Prozent - ein Plus von über 50 Prozent. "Hybride werden als Leasing-Fahrzeuge immer beliebter", bestätigt Robin Tschöpe, Geschäftsführer bei LeasingMarkt.de. "Das liegt einerseits daran, dass auch Leasingnehmer von der Umwelt- bzw. Innovationsprämie profitieren, die die Bundesregierung beschlossen hat. Andererseits überzeugt auch die Technik, die das beste zweier Welten miteinander verbindet: Umweltschonendes Fahren mit E-Antrieb auf der Kurzstrecke in der Stadt und Überbrückung längerer Distanzen auf dem Land durch den herkömmlichen Verbrennungsmotor." Vor allem für diejenigen, die noch keine Erfahrung mit E-Autos gemacht haben, sei das Leasen eines Hybridautos der perfekte Einstieg.Beliebte Modelle preislich unter 300 Euro-MarkeDass das Leasen eines Autos mit Hybridantrieb günstig möglich ist, zeigt ein Blick auf die Top 5 der beliebtesten Fahrzeuge in dieser Kategorie beim größten Marktplatz für Leasing-Angebote: Alle Modelle liegen unter einer monatlichen Leasingrate von 300 Euro im Durchschnitt, eines ist sogar für knapp über 200 Euro zu haben. Und auch beim Fahren sparen Hybrid-Fans nochmal bares Geld. So schätzt LeasingMarkt.de Experte Tschöpe, dass bei Hybridfahrzeugen Kraftstoffeinsparungen von bis zu 25 Prozent möglich sein sollten.Cupra fährt mit zwei Modellen in den Top 5 vorDas derzeit mit Abstand beliebteste Hybrid-Modell auf LeasingMarkt.de ist der Cupra Formentor. Der als Hybrid erst seit diesem Jahr lieferbare SUV im Stile eines Coupés ist mit bis zu 245 PS keinesfalls untermotorisiert. Wem der Name Cupra nicht geläufig ist: Seat hat den Cupra 2018 als erste eigenständige Marke ausgegliedert. Mit 234 Euro im monatlichen Durchschnitt kostet der Formentor nur unwesentlich mehr als sein kleiner Bruder, der es ebenfalls in die Top 5 der beliebtesten Hybride geschafft hat: Der Cupra Leon belegt hier den dritten Platz und wird im Schnitt für 213 Euro im Monat geleast.Skoda Octavia Hybrid: So günstig kann leasen sein!Ebenfalls unter dem Dach des VW-Konzerns beheimatet ist auch das zweitbeliebteste Hybrid-Fahrzeug bei LeasingMarkt.de: Der Skoda Octavia. Der zwischen Kompakt- und Mittelklasse positionierte Plug-in-Hybrid ist mit einem Durchschnittspreis von 204 Euro das günstigste Fahrzeug im Ranking. Ein Blick auf die aktuellen Angebote bei LeasingMarkt.de zeigt zudem, dass die Preisrange des Octavia je nach Laufzeit und Ausstattung stark variiert. So sind Angebot für den Kombi als Neuzulassung immer wieder auch für unter 100 Euro im Monat zu haben. Kein Wunder, dass jeder zehnte geleaste Hybride ein Octavia ist.Hyundai Hybrid kommt mit Allrad in SerieHeiß begehrt bei den Hybrid-Fans ist auch der Audi A3, der trotz der vergleichsweise hohen Leasingrate von 292 Euro im Monat auf Rang vier im Beliebtheitsranking vorfährt. Allerdings hat er in der Version als Sportback 40 TFSI e auch einiges zu bieten. Nämlich 204 PS, 227 Km/h Spitzengeschwindigkeit und eine rein elektrische Reichweite von 67 Kilometern (WLTP). Bei diesen Werten hält auch der Hyundai Tucson auf Platz fünf mit: Das Mittelklasse-SUV hat 265 PS unter der Haube, fährt nach WLTP sogar 74 Kilometer rein elektrisch und Allrad gibt's serienmäßig auch noch obendrauf. Für 236 Euro kann das Kraftpaket im Schnitt geleast werden.Über LeasingMarkt.deLeasingMarkt.de ist Deutschlands größter Online-Automarkt für Leasingangebote. Hier finden Kunden schnell und einfach das richtige Auto, das zu ihrer Lebenssituation und ihrem Finanzbudget passt. Händler auf der anderen Seite können ihre Angebote auf LeasingMarkt.de inserieren und stehen den Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Der Online-Marktplatz wurde 2012 von den Autoliebhabern Thomas Behrens, Robin Tschöpe und Chris Tschöpe mit der Motivation gegründet, den deutschen Leasingmarkt für Fahrzeuge transparenter und übersichtlicher zu gestalten. Der Sitz des Unternehmens ist in Düsseldorf. Mit LeasingMarkt.ch ist der Online-Marktplatz seit 2018 auch in der Schweiz verfügbar. Seit Februar 2019 trägt LeasingMarkt.de das vom TÜV-Saarland vergebene Siegel "TÜV geprüftes Onlineportal". AutoScout24 hat im Sommer 2020 die Mehrheit am Düsseldorfer Unternehmen übernommen. Zusammen mit LeasingMarkt.de plant AutoScout24 den Aufbau eines umfassenden Marktplatzes für Mobilität.