Baden-Baden (ots) -Nicht nur Sportler, sondern Legenden: Die ganz großen Namen wie Schumacher, Hamilton oder Ronaldo wird die Welt nie vergessen - und dank United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal, können Sportfans sich diese Stars nun nach Hause holen.Auf www.unitedcharity.de werden pünktlich zu Weihnachten echte Schätze versteigert: Ein signierter Rennanzug von Michael Schumacher sowie die Weltmeister-Handschuhe von seinem Co-Rekordhalter Lewis Hamilton sind dort aktuell zu haben und Fußballromantiker können sich ein Argentinien-Trikot mit dem Original-Autogramm von Diego Maradona sichern. Nach seinem Wechsel zu Manchester United dürfen sich Ronaldos Fans auf ein matchvorbereitetes Trikot des portugiesischen Topstars freuen und auch Sammlerstücke von Basketball-Ikone Dirk Nowitzki sind bei United Charity zu finden - einmalige Erinnerungsstücke an die größten Sportler aller Zeiten und unvergessliche Geschenke für unter den Weihnachtsbaum.Das Schönste daran: Die über 100 außergewöhnlichen Sport-Auktionen machen zu Weihnachten gleich doppelt glücklich, denn United Charity leitet jeden einzelnen Euro Erlös an verschiedene Kinderhilfsprojekte weiter. Mit den Charity-Auktionen werden wichtige Spenden für die Organisationen gesammelt, die in dieser Zeit mehr Hilfe denn je benötigen. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 11,6 Millionen Euro gespendet.