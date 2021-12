DGAP-News: Landmark Equity Partners AG / Schlagwort(e): Kooperation/Expansion

Medienmitteilung



Zürich, 2. Dezember 2021 Klenico baut Kooperation mit AXA Schweiz aus Klenico und AXA kooperieren im Rahmen eines Pilotprojekts zum Mental Health Check. Das von Klenico entwickelte System hilft dabei, psychische Belastungen frühzeitig zu erkennen und geeignete Präventions- und Hilfestellungen vorzuschlagen. Der Mental Health Check von Klenico unterstützt Patientinnen und Patienten sowie Fachpersonal dabei, psychische Belastungen schon dann zu erkennen, wenn sie noch nicht zu beeinträchtigenden Folgen wie Krankheit oder temporärer Absenz führen. In einem Online-Selbsttest werden Fragen zum psychischen Wohlbefinden beantwortet, auf deren Basis anschliessend Gesundheitstipps und weiterführende Empfehlungen vorgeschlagen werden. Die Ersteinschätzung der psychischen Gesundheit einer Person dient dazu, die nächsten Schritte der medizinischen Versorgung sicherzustellen. Im Rahmen des neu lancierten Pilotprojekts erhält die AXA-Kundschaft erleichterten Zugang zum Angebot von Klenico. Es ist geplant, das Pilotprojekt unter der Leitung von Dr. Suzana Stojiljkovic, Head Business Development Schweiz, in den kommenden Monaten weiter auszubauen. Klenico und AXA haben bereits zuvor in verschiedenen Projekten erfolgreich zusammengearbeitet. Laura Henrich, CEO von Klenico, sagt: «Wir freuen uns über die erweiterte Zusammenarbeit mit einem der führenden Schweizer Versicherer. Durch die Kooperation möchten wir noch mehr Menschen Zugang zu einem hochinnovativen Produkt zur psychischen Gesundheitsförderung bieten. Wir sind überzeugt, dass alle Seiten davon profitieren werden.» Für Rückfragen

Klenico AG

+41 44 533 13 90

media@klenico.com,

www.klenico.com Über Klenico

Die Klenico AG ist ein Spin-off-Unternehmen der Universität Zürich. Das Tech-Startup macht psychische Beschwerden sichtbar. Es unterstützt Fachpersonen, Erkrankungen präzise zu diagnostizieren und Patienten ihre individuellen Belastungen zu verstehen. So schafft es ideale Voraussetzungen zur bestmöglichen Therapie. Zusatzmaterial zur Meldung:



