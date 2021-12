Die Aktionäre von Zoom haben auch in dieser Woche wenig Grund zur Freude. Der Abwärtstrend setzt sich unverändert fort und jetzt hat auch noch Microsoft eine neue Standalone-Version von Teams angekündigt. Die Produktveröffentlichung sorgte bei der Zoom-Aktie am Mittwoch für heftige Kursverluste von 6,5 Prozent,Microsoft Teams Essentials soll nur vier Dollar im Monat kosten und richtet sich insbesondere an kleinere Unternehmen. Die Standalone verlangt kein Abonnement des kompletten Office-Pakets ...

