Die FCR Immobilien AG erwirbt neues Einkaufszentrum in Thüringen: So hat der Spezialist für Einkaufs- und Fachmarktzentren im Rahmen des kontinuierlichen Ausbaus seines Bestandsportfolios ein Einkaufszentrum in Eisenach mit einer Verkaufsfläche von rund 26.000 qm erworben. Das vollvermietete Objekt erwirtschaftet eine jährliche Ist-Netto-Miete von über 4 Mio. EUR. Durch den Zukauf erzielt FCR einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...