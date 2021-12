Swiss Life Deutschland will die Anzahl der Finanzberater bei den Vertriebsgesellschaften in den nächsten drei Jahren deutlich steigern. Und auch das Neugeschäft im Versicherungsbereich soll wachsen. Die Basis der Ambitionen bildet eine junge Kunden- und Beraterstruktur. In dieser Woche hat Swiss Life Deutschland ihre Strategie für die nächsten drei Jahre vorgestellt. Das Programm "Swiss Life 2024" kann dabei auf die erreichten Ziele des Vorgängerprogramms aufsetzen. So betonte Jörg Arnold, CEO von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...