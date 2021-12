Die Analysten Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer von GBC haben die Coverage für die Bio-Gate AG aufgenommen und ermitteln auf Basis eines DCF-Bewertungsmodells einen fairen Wert von 8,00 Euro je Aktie. Das Unternehmen biete antimikrobiell und antiviral wirksame Produkte und Lösungen zum Schutz vor Keimen und Bakterien und ziele damit auf stark wachsende Märkte.

Nach Aussage der Analysten habe die Bio-Gate AG in den vergangenen Jahren deutlich an Wachstumsdynamik gewonnen. Hintergrund hierfür sei das ausgebaute Produktportfolio und die steigende Nachfrage nach antimikrobiellen und antiviralen Produkten. Nicht zuletzt habe die aktuelle Corona-Pandemie das Hygiene-Bewusstsein in der Öffentlichkeit gesteigert. Aber auch der Mega-Trend der Antibiotikaresistenzen fördere die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens. So habe der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 um 47,2 Prozent auf 5,13 Mio. Euro zugelegt. Das EBITDA sei auf -0,52 Mio. Euro (GJ 2019: -0,74 Mio. Euro) gestiegen. Auch in der ersten Jahreshälfte 2021 habe sich die hohe Umsatzdynamik fortgesetzt. Demnach seien die Erlöse um 27,9 Prozent auf 3,11 Mio. Euro geklettert. Dies habe zu einem Breakeven auf EBITDA-Ebene von 0,02 Mio. Euro (HJ 2020: -0,14 Mio. Euro) geführt. Für das Gesamtjahr 2021 prognostiziere das Analystenteam ein weiteres dynamisches Umsatzwachstum auf 6,10 Mio. Euro und ein Netto-Ergebnis von -0,50 Mio. Euro. Für 2022 rechne GBC mit dem Breakeven und schätze einen Netto-Gewinn von 0,17 Mio. Euro. Zudem gehe das Analystenteam davon aus, dass die Bio-Gate AG stark vom positiven Marktumfeld profitieren und dynamisch über das gesamte Produktportfolio wachsen könne. Auf Basis ihres DCF-Modells ermitteln die Analysten in ihrer Auftaktstudie einen fairen Wert von 8,00 Euro je Aktie und vergeben das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 02.12.2021, 11:45 Uhr)



