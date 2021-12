Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Diverse chinesische Firmen haben in den vergangenen Jahren Erfolgsgeschichten geschrieben. Das eine oder andere Unternehmen ist dadurch in den Fokus von Trendfolger Michael Proffe gerückt. So auch Alibaba und Tencent. In den vergangenen Monaten hat sich die Lage allerdings deutlich verändert. Die Regierung in Peking nahm immer mehr Einfluss, gerade auf Alibaba. Proffe analysiert, inwieweit Alibaba und Tencent für langfristig orientierte Anleger noch interessant sind.