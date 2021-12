(shareribs.com) London 02.12.2021 - Die Förderung von Rohöl in den USA ist zuletzt leicht gestiegen, die Rohölbestände gingen leicht zurück. Die Ölpreise können sich etwas erholen, WTI-Rohöl bleibt aber deutlich unter der Marke von 70 USD. Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 0,9 Mio. Barrel auf 433,1 Mio. Barrel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...