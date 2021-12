Die auf Salate fokussierte Imbisskette war mit viel Schwung an der Börse gestartet. Nach schneller Verdopplung auf 56,20 $ rutschte der Kurs zurück in Richtung Ausgangsniveau. Dies geht auch auf neue Pandemie-Befürchtungen im Zusammenhang mit der Omikron-Variante zurück.



Die SWEETGREEN-Aktie war zu 28 $ emittiert worden (Spanne: 23 bis 25 $). Beim Börsengang kamen brutto 364 Mio. $ herein, erster Handelstag war der 18.11.



Das vor 16 Jahren gegründete Unternehmen hat ein Netz mit eigenen 140 Filialen in 13 Bundesstaaten der USA aufgebaut. Prominente Unterstützerin ist Tennisstar Naomi Osaka. Steve Case, Gründer von AOL, hatte SWEETGREEN schon vor dem IPO unterstützt und sitzt im Board des Unternehmens. Der Börsenwert wird aktuell mit 4,1 Mrd. $ beziffert; in der einer Finanzierungsrunde Anfang des Jahres lag die Bewertung bei 1,8 Mrd. $. Den operativen Verlust auf Sicht von drei Quartalen hatte SWEEGREEN zuletzt um 13 % auf 87 Mio. $ verkleinert. Die bisherigen Defizite werden auf das schnelle Wachstum der Filialkette zurückgeführt.



Gestern sank der Kurs um 14,5 % auf 32,66 $.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion

