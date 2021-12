Große Sorgen rund um die Omikron-Variante des Coronavirus haben vor allem die Lufthansa schwer getroffen. Ende vergangener und Anfang dieser Woche musste die Airline an der Börse enorme Kursverluste wegstecken, welche in einem frischen 52-Wochen-Tief resultierten. Nun machten die Bullen wieder einen Anlauf für eine Erholung.Am Mittwoch ging es für die Lufthansa (DE0008232125) um gute fünf Prozent auf 5,63 Euro aufwärts, was als ein erster Erfolg bezeichnet werden kann. Begünstigt wurde das durch eine allgemeine Beruhigung an den Märkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...