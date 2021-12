DGAP-Ad-hoc: Tuff Group AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Absichtserklärung

Tuff Group AG: Mögliche Veränderungen im Aktionärskreis und der Gruppenstruktur



02.12.2021 / 13:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Mögliche Veränderungen im Aktionärskreis und der Gruppenstruktur Frankfurt am Main, 2. Dezember 2021: Die Tuff Group AG, Frankfurt am Main, gibt bekannt, dass sie darüber Kenntnis erlangt hat, dass die Kernaktionäre der Gesellschaft, namentlich Herr Ganesh Paulraj und Herr Natarajan Paulraj, die gemeinsam rund 95 % der Aktien der Gesellschaft halten, derzeit konkrete Gespräche mit einem Investor im Hinblick auf die außerbörsliche Veräußerung der von ihnen gehaltenen Aktien führen. Die Verhandlungen mit dem Investor seien fast vollständig abgeschlossen und man gehe davon aus, dass es wahrscheinlich sei, dass zeitnah eine Unterzeichnung der Kaufverträge stattfinden werde. Zudem gibt die Gesellschaft bekannt, dass sie auch vor dem Hintergrund der wahrscheinlichen Umsetzung der Beteiligungsveräußerung und der damit einhergehenden Änderung des Aktionärskreises ernsthaft in Betracht zieht, die Anteile an ihrer einzigen Tochtergesellschaft, der Tuff Offshore Engineering Services Pte. Ltd., Singapur, an den ausscheidenden Großaktionär, Herrn Ganesh Paulraj, unter dem Vorbehalt der vorherigen Zustimmung der Hauptversammlung der Gesellschaft zu diesem Kaufvertrag zu veräußern. Hierzu hat es auch ein entsprechendes Tagesordnungsergänzungsverlangen des Aktionärs Herrn Ganesh Paulraj gegeben, das form- und fristgemäß zugegangen ist, und welches die Gesellschaft daher entsprechend den gesetzlichen Vorgaben veröffentlichen wird.

Kontakt:

Natarajan Paulraj

CEO

Marienplatz 2, 80331 München

02.12.2021 CET/CEST

