Boris Polenske möchte Prüfungen haben. Von wem, ist ihm "relativ wurscht", wie der CEO von 123fahrschule auf dem Round Table von AlsterResearch lapidar betont. Hauptsache die langen Wartezeiten im praktischen Teil der Führerscheinprüfung finden ein Ende. Insofern schaut Boris Polenske dann doch sehr genau auf die Eckpunkte des neuen Koalitionsvertrags, in dem unter anderem auch ... The post 123fahrschule: Erheblicher Hebel appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...