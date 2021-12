FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat Seri Industrial mit "Buy" und einem Kursziel von 15,40 Euro in die Bewertung aufgenommen. Mit dem Start ihrer Fabrik für Lithium-Ionen-Speicher mit einem Volumen von etwa 300 Megawattstunden pro Jahr machten die Italiener einen Quantensprung, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für 2024 gebe es ein weiteres Projekt mit bis zu 8 Gigawattstunden./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

IT0005283640