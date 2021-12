Kostenloses Webinar: Depotabsicherung in der Praxis - wie Sie Ihr Depot winterfest machen

Werbung



Gerade in turbulenten Zeiten kann es wünschenswert sein das eigene Portfolio mit einer "Versicherung" zu versehen. Denn Versicherungen gibt es nicht nur für Autos, sondern auf für Ihr Depot. Vielleicht wollen Sie einen statischen Hedge aufsetzen um sich über die Feiertage keine Sorgen um ihr Erspartes machen zu müssen, oder Sie wollen Ihr Portfolio nach der Portfoliotheorie des Wirtschaftsnobelpreisträgers Harry Markowitz optimieren.



Im heutigen Webinar erklären wir Ihnen wie die Portfoliosteuerung nach Markowitz funktioniert und wie Sie selbst mit Excel die Korrelation ihrer Portfoliowerte errechnen können.



Außerdem schauen wir uns an was ein statischer Hedge ist und wie Sie diesen möglicherweise für Ihre Portfoliosicherung nutzen können.



Das kostenlose Webinar beginnt heute, am Donnerstag, 02.12.2021 um 18:30 Uhr.

Telefonische Einwahldaten:

Deutschland: +49 69 3807 9883 oder + 49 695 050 2596

Webinar-ID: 982 804 346 47

Kenncode: 949 452



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!



In der nächsten Woche geht es dann weiter mit dem Webinar: "Tesla, BioNTech oder Amazon: Besonderheiten bei Derivaten auf amerikanische Basiswerte"



Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





