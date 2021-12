Hugo Boss hat in den vergangenen zwei Wochen rund 15 Prozent verloren. Ursächlich dafür sind die rasant gestiegenen Corona-Zahlen und die mit der Omikron-Variante einhergehenden Unsicherheiten. Auch am heutigen Donnerstag steht der Titel, trotz einer positiven Analystenstimme, auf der Verliererliste. Der Grund kommt aus Berlin.Bund und Länder haben sich nämlich zur Eindämmung der Corona-Pandemie im Einzelhandel bundesweit auf die 2G-Regel geeinigt - Zugang haben sollen also nur noch Geimpfte und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...