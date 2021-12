Eurofins Technologies gibt die Markteinführung seiner Echtzeit-RT-PCR-Testkits VIRSeek SARS-CoV-2 Mplex I und Mplex II Wastewater bekannt, die eine effiziente Lösung für die Feststellung von SARS-CoV-2 im Abwasser darstellen und die besorgniserregende Omikron-Variante erkennen können.

Die abwasserbasierte Epidemiologie ist zu einem wichtigen Ansatz zur umfassenden Überwachung des Profils von SARS-CoV-2-Infektionen in dicht besiedelten Gebieten geworden. Verfahren zur Feststellung viraler SARS-CoV-2-RNA in unbehandeltem Abwasser haben in den letzten Monaten Fortschritte gemacht. Daten zeigten, dass Konzentrationen viraler RNA mit der Entwicklung der gemeldeten COVID-19-Fälle in Beziehung stehen, was die Bedeutung von Abwassertests als Instrument zum Schutz der öffentlichen Gesundheit unterstreicht.

Die Europäische Kommission hat die Einrichtung wirksamer Systeme zur Überwachung von SARS-CoV-2 im Abwasser empfohlen1. Und die Echtzeit-RT-PCR-Kits VIRSeek SARS-CoV-2 Mplex I und Mplex II Wastewater bieten eine solche wirksame Lösung für die Erfassung von SARS-CoV-2 im Abwasser. Mit den VIRSeek SARS-CoV-2 Wastewater-Kits werden gemeinsam mit Primer/Sonden-Sets Gene nachgewiesen, die SARS-CoV-2 gezielt identifizieren, um Prozessparameter wie die Effizienz der Nukleinsäureextraktion, einen für die Wasserqualität spezifischen Indikator, oder die Auswirkung einer Matrix-Inhibition über eine interne Positivkontrolle zu bewerten. Die Lösung wurde konzipiert, um von Analyselaboratorien für die Untersuchung von SARS-CoV-2 in Abwasserproben im Rahmen von Qualitätskontroll- bzw. Qualitätssicherungstests verwendet zu werden.

Diese Neuzugänge der VIRSeek-Echtzeit-RT-PCR-Kit-Familie zur Feststellung von SARS-CoV-2 erweitern und verbessern das Angebot der VIRSeek SARS-CoV-2-Lösungereihe von Eurofins Technologies, da sie auch mutierte Varianten wie die besorgniserregende Omikron-Variante erkennen können. Die VIRSeek-Echtzeit-RT-PCR-Kit-Familie umfasst zudem einen Viruslast-Arbeitsablauf sowie eine nachfolgende Lyse und Isolation der viralen SARS-CoV-2-RNA unter Verwendung des VIRSeek RNAExtractor AE1-Kits für automatisierte Plattformen.

Über Eurofins Technologies einen schnell wachsenden Anbieter von Diagnostiktechnologien auf dem Gebiet der Immunassays und molekularen Nachweisverfahren

Aufbauend auf der Erfahrung und der wissenschaftlichen Fachkompetenz der Eurofins-Gruppe, ist Eurofins Technologies ein schnell wachsender globaler Anbieter von Diagnostiktechnologien und branchenweit führenden ELISA-basierten Instrumenten im Bereich der bioanalytischen Tests für die Lebensmittel-, Futtermittel-, Umwelt- und Tiergesundheitsindustrie sowie für die klinische Diagnostik.

Über Eurofins den weltweit führenden Anbieter von Bioanalytik

Eurofins führt Tests für das Leben durch. Mit 55.000 Mitarbeitern in einem Netzwerk aus 900 Laboren in über 50 Ländern bieten die Unternehmen von Eurofins ein Portfolio von über 200.000 Analyseverfahren.

Die Aktien von Eurofins sind an der Börse Euronext Paris notiert.

