Duisburg (ots) -Die Schallmauer ist durchbrochen! 80 Millionen Mal wurden die Tests des renommierten Technikportals hifitest.de aufgerufen. Im Durchschnitt hat sich also jeder Bundesbürger schon einmal auf hifitest.de über Produkte der Unterhaltungselektronik informiert und das mit gutem Grund.Mit hifitest.de können Interessierte immer sicher sein, dass ihr Kauf sein Geld wert ist. Die langjährigen Technikexperten führen in ihren professionell ausgestatteten Laboren sorgfältige und strenge Tests durch, um Verbrauchern eine fundierte Kaufberatung zu bieten - und das schon seit über 30 Jahren.Die Produkttests werden von erfahrenen Technik-Redakteuren erstellt, von denen einige bereits über tausend Geräte getestet haben. Das Team umfasst Redaktionsmitglieder angesehener Fachmagazine wie etwa HiFi Test, Heimkino, Car & HiFi, LP und Klang + Ton. Ihre Artikel entsprechen somit höchsten Standards und enthalten professionelle Fotos aus dem eigenen Fotostudio.Top-Berichterstattung für Anspruchsvolle.Optisch und technisch wird hifitest.de laufend verbessert. Die Besucher gelangen ohne Wartezeiten und mit wenigen Klicks zu ihren gewünschten Inhalten. Die klar strukturierte, aufgeräumte Navigation hebt sich wohltuend von der Masse ab und unterstreicht den besonderen Qualitätsanspruch des gesamten Teams."Wir möchten, dass unsere Leser bestens informiert werden und sind sehr stolz auf die überwältigende positive Resonanz, die unsere Arbeit bei den Usern findet. Mit bis zu 600.000 Besuchern und 1,8 Mio. Seitenaufrufen monatlich ist hifitest.de eine der führenden Fachwebseiten für Technikenthusiasten", so Redaktionsleiter Dipl. Phys. Guido Randerath.Über hifitest.deAuf hifitest.de findet der Besucher Einzeltests, Vergleichstests und Rezensionen zu praktisch allen Bereichen der Unterhaltungselektronik. Diese stammen von den Experten des Michael E. Brieden Verlags. Somit bietet hifitest.de eine wertvolle Kaufberatung auf der Suche nach dem richtigen Produkt. hifitest.de ist aktive Kaufberatung und leistet aktive Aufklärung über Produkte und Technologien, das Urteil der Experten ermöglicht die bewusste Kaufentscheidung.Pressekontakt:behle & partner GmbH & Co. KGFlorian Richter, Sarah GaetckeCarl-Jordan-Straße 1683059 Kolbermoor DeutschlandTel. 08031/ 39 116 -15/ -03s.gaetcke@behle-partner.deMichael E. Brieden Verlag GmbHPressestelle hifitest.deGartroper Strasse 42-4447138 Duisburg Deutschlandinfo@brieden.deOriginal-Content von: Michael E. Brieden Verlag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54211/5089225