ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 139 Euro belassen. 47 Flugzeugauslieferungen im November machten im Dezember stolze 93 Stück erforderlich, um das Jahresziel von 600 Jets zu erreichen, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zahlen vergangener Jahre suggerierten, dass dies noch möglich ist. Noch wichtiger für die Aktie sei aber das Hochfahren der A320neo-Produktion in den kommenden Jahren./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2021 / 09:55 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000235190

