Nasdaq 100 - Diese Hürde war zu groß!

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Die Bullen im Nasdaq-100 Index wehrten sich lange Zeit mit Händen und Füßen. Doch gestern hatten auch sie dem immer größer werdenden Verkaufsdruck nichts mehr entgegenzusetzen. Dabei begann alles recht freundlich. Der Index peilte erneut den Widerstand bei 16.454 Punkten an, drehte aber knapp darunter gen Süden ein. Der anschließende Abverkauf hatte es in sich. So durchschlug der Nasdaq-100 am Ende sogar die Supports bei 15.988 und 15.905 Punkten.

Der gleitende Durchschnitt EMA50 bei 15.790 Punkten ist nun nicht mehr weit entfernt. Vorbörslich hat der Index diesen bereits nahezu erreicht. Hier wäre die erste Chance auf eine Stabilisierung gegeben. Bleibt sie aus, dürfte der Index bis zum Ausbruchslevel bei 15.696 Punkten durchgereicht werden. Dort liegt auch ein Projektionsziel der jüngsten Abwärtswelle. Wiederum darunter würde sich das Chartbild weiter verschlechtern.

Auf der Oberseite dienen 15.988 Punkte nun als Hürde. Unter 16.454 Punkten dominieren weiter die Abwärtsrisiken. Oberhalb dieser Marke könnte der Index dagegen noch einmal ein kurzfristiges Comeback feiern.

Nasdaq-100 in Punkten im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 26.08.2021 - 01.12.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2016 - 01.12.2021 Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Turbo Bull-Optionsscheine auf Nasdaq-100 Index für eine Spekulation auf eine Aufwärtsbewegung des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR K.o. Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag Nasdaq-100 Index HB0L6U 29,45 12.500 4,74 31.01.2022 Nasdaq-100 Index HB0KNJ 12,93 14.400 10,90 31.01.2022

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 02.12.2021; 15:14 Uhr

Turbo Bear-Optionsscheine auf Nasdaq-100 Index für eine Spekulation auf eine Abwärtsbewegung des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR K.o. Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag Nasdaq-100 Index HB1AEL 28,93 19.100 4,83 31.01.2022 Nasdaq-100 Index HB0Y75 20,57 18.150 6,80 31.01.2022

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 02.12.2021; 15:16 Uhr

