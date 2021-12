Der Handel am Mittwoch war von vielen Erholungen geprägt. Im Dax gab es mehrheitlich Gewinner zu sehen, doch natürlich gab es auch wieder so manchen Ausreißer. Dazu zählte auch HelloFresh, dessen Aktie sich mal wieder am unteren Ende des Index positionierte.Schon seit Wochenbeginn hat HelloFresh (DE000A161408) an den Märkten mit heftigem Druck von oben zu kämpfen, obwohl es keinerlei schlechte Neuigkeiten zu hören gab. Eine Welle von Gewinnmitnahmen reichte aber offenbar aus, um eine unschöne Abwärtsspirale in Gang zu setzen. Nach einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...