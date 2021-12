TWITTER-Mitgründer Jack Dorsey muss auf Druck von Investoren seinen Posten räumen. Erste Reaktion des Marktes - 2,5 %. Ob daraus eine neue Strategie für TWITTER entsteht, ist umstritten. 36,5 Mrd. $ Marktwert liegen auf der Waage. 6,3 Mrd. $ Zielumsatz wurden zuletzt genannt. Die Gewinnentwicklung ist bescheiden, aber positiv: Von - 0,87 $ je Aktie geht es über 0,90 $ in diesem Jahr in Richtung 1,15 $ im kommenden Jahr. Die Kernfrage lautet jedoch:Kann TWITTER als Kurznachrichten-Board die User-Zahlen deutlicher als bisher erhöhen? Das hängt von der Verbreiterung der Technik und der Programme und vom Ausbau des Werbegeschäfts ab. Analysten in New York unterstellen, dass TWITTER in der Lage ist, 400 Mio. User und mehr zu erreichen. Sollte sich dies als realistisch erweisen, erscheint der zitierte Marktwert bei Weitem nicht ausgeschöpft.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 48! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 48:Themen u.a.:++ Die Jahresendrally hängt von zwei Entscheidungen ab++ LUFTHANSA, FRAPORT und SIXT unter Druck!++ Die internationale Impfstoffszene bleibt enorm schwankungsanfällig++ Die Bundesbank widerspricht der EZB deutlich++ Der Ölmarkt zeigt eine klare Entwicklung ++ RWE und E.ON beginnen mit einem InvestitionsprogrammIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info