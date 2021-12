Boxberg-Schweigern (ots) -Die baden-württembergische Hofmann Menü-Manufaktur liefert hochwertige Menüs à la carte nach Hause und sorgt in Kooperation mit dem Spielehersteller Culinario Mortale ab sofort auch für spannende Unterhaltung: Unter dem Motto "HOFMANNs à la Crime" bringt Hofmanns ein handgekochtes Drei-Gänge-Menü für sechs Personen inklusive Spiel auf den Markt, das tiefkühlfrisch direkt nach Hause kommt. Zum (fast) perfekten Verbrechen und für unbeschwerten Spielspaß mit "Ihr Herz schlug Schlager" hat Hofmanns das passende Menü: Ohne großen Aufwand, dafür mit viel Genuss und Spannung wird aus HOFMANNs à la Crime der perfekte Spiele-Dinner-Abend. Die "à la Crime"-Box ist auch als Gutschein erhältlich - genau die passende Geschenkidee zu Weihnachten.Die Hofmann Menü-Manufaktur bietet eine große Auswahl an hochwertigen "free from" Gerichten. Diese werden ohne Geschmacksverstärker oder künstliche Farb- und Aromastoffe sorgsam und mit überwiegend regionalen Produkten in Handarbeit hergestellt. Die leckeren Menüs reichen von Klassikern über saisonale und vegetarische Gerichte bis hin zu trendigen Bowls. Da ist für jeden Geschmack das Richtige dabei - optimal, wenn mal keine Zeit zum Kochen oder Einkaufen bleibt. Die Gerichte können im Onlineshop bestellt und nach Hause geliefert werden.Einer is(s)t schuldigBei HOFMANNs à la Crime erlebt der Gastgeber gemeinsam mit fünf Gästen einen außergewöhnlichen kulinarischen Abend voller Spannung. Beim hochwertigen Drei-Gänge-Menü bekommen alle Spieler von "Ihr Herz schlug Schlager" eine Rolle zugewiesen und müssen herausfinden, wer von ihnen der Mörder des Schlagerstars ist. Das Menü aus Pasta Bowl, Filetsteak und Kaiserschmarrn bietet vollen Genuss beim Spielvergnügen und wird ohne großen Aufwand im Ofen zubereitet - so bleibt mehr Zeit für Gäste und das "mordsmäßig" spannende Spiel! Der kurzweilige Zeitvertreib bei HOFMANNs à la Crime dauert zwischen zwei und vier Stunden. Neben "Ihr Herz schlug Schlager" sind weitere Spielekooperationen bereits in Planung. Informationen sowie die Bestellmöglichkeit gibt es unter www.hofmannsalacrime.deÀ la carte für zuhauseDas bisher auf Betriebs- und Sozialverpflegung fokussierte Traditionsunternehmen Hofmann Menü-Manufaktur setzt nun verstärkt auch auf Konsumentenansprache. Als Spezialist für tiefkühlfrische Gerichte liefert Hofmann für jeden Geschmack das passende Menü. HOFMANNs à la carte für zuhause ist damit perfekt für Familien, Berufstätige und alle, die wenig Zeit zum Einkaufen oder Kochen, aber einen hohen Anspruch an Qualität und Geschmack haben. Alle Menüs sind handwerklich hochwertig nach dem Reinheitsgebot gefertigt. Sie können individuell über den Onlineshop www.menue-manufaktur.de zusammengestellt und über DHL tiefgekühlt in die eigenen vier Wände geliefert werden. Nur noch schonend erwärmen - und fertig ist eine vollwertige Mahlzeit auf Restaurant-Niveau. Und das, wann immer man möchte. Noch mehr HOFMANNs à la carte für zuhause gibt es auch auf den Social Media Kanälen auf Facebook und Instagram.Pressekontakt:Redaktionsbüro Hofmann Menü-Manufaktur:c/o Seidl PR & Marketing GmbHDaniela SeidlRüttenscheider Straße 14445131 EssenTelefon: 0201 8945889-0E-Mail: presse@seidl-agentur.comHerausgeber:Hofmann Menü-Manufaktur GmbHAdelbert-Hofmann-Straße 697944 Boxberg-Schweigernwww.menue-manufaktur.dewww.hofmannsalacrime.deOriginal-Content von: Hofmann Menü-Manufaktur GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130467/5089363