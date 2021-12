Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nachdem der ITRAXX Senior Financials am Dienstag auf den höchsten Stand seit November 2020 geklettert war, beruhigte sich der Markt gestern, so die Analysten der Helaba.Im Rahmen eines zumindest temporären Luftholens hätten sich die Spreads etwas eingeengt. Da sich auch die Risikoaversion am Gesamtmarkt zurückgebildet habe, bestehe die Chance, dass sich die Korrektur noch etwas ausweiten werde. Per saldo sei jedoch zu konstatieren, dass der zuletzt zugrundeliegende Trend mittlerweile über eine hohe Dynamik verfüge und somit eine Trendfortsetzung das insgesamt wahrscheinlichere Szenario darstelle. Auf dem Primärmarkt habe sich die Flaute fortgesetzt - sowohl bei den Neuemissionen als auch bei den Mandatierungen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...